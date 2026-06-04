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Feu d’artifice et Concerts Lampaul-Guimiliau

Feu d’artifice et Concerts Lampaul-Guimiliau lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 29400 Lampaul-Guimiliau

Département : Finistère

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Tarif :

Lampaul-Guimiliau

Feu d’artifice et Concerts

Place de l’église Lampaul-Guimiliau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Soirée concert avec Stran, Kam et Lorette.

Suivie du feu d’artifice.

Restauration sur place.   .

Place de l’église Lampaul-Guimiliau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 76 67 

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English :

L’événement Feu d’artifice et Concerts Lampaul-Guimiliau a été mis à jour le 2026-06-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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