Embreville

Feu d’artifice et défilé de chars

Embreville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 23:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

21h30 Défilé de chars (les enfants peuvent monter).

23h Feu d’artifice tiré du stade Georges Doré.

21h30 Défilé de chars (les enfants peuvent monter).

23h Feu d’artifice tiré du stade Georges Doré. .

Embreville 80570 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 72 86 accueil@mairie-embreville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

9:30pm: Float parade (children can ride).

11pm: Fireworks from the Georges Doré stadium.

L’événement Feu d’artifice et défilé de chars Embreville a été mis à jour le 2026-06-04 par DESTINATION LE TREPORT MERS