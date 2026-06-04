Feu d’artifice et défilé de chars Embreville
Feu d’artifice et défilé de chars Embreville mardi 14 juillet 2026.
Embreville
Feu d’artifice et défilé de chars
Embreville Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
21h30 Défilé de chars (les enfants peuvent monter).
23h Feu d’artifice tiré du stade Georges Doré.
21h30 Défilé de chars (les enfants peuvent monter).
23h Feu d’artifice tiré du stade Georges Doré. .
Embreville 80570 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 72 86 accueil@mairie-embreville.fr
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English :
9:30pm: Float parade (children can ride).
11pm: Fireworks from the Georges Doré stadium.
L’événement Feu d’artifice et défilé de chars Embreville a été mis à jour le 2026-06-04 par DESTINATION LE TREPORT MERS