UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Luigny

Feu d’artifice et retraite aux flambeaux Luigny

samedi 12 septembre 2026 · Luigny

Feu d’artifice et retraite aux flambeaux Luigny

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
28480 Luigny
Département
Eure-et-Loir
Tarif
8 8 8 Tarif enfant

Luigny

Feu d’artifice et retraite aux flambeaux

Luigny Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Repas festif à partir de 19h.
Retrouvons-nous à 22h30 derrière la Mairie pour une retraite aux flambeaux. Les lampions seront offerts aux enfants. Nous descendrons à l’étang de la Pithière.
A 22h45 nous assisterons à un merveilleux feu d’artifice.
Un rendez-vous festif à ne pas manquer !
Venez fêter la fin de l’été à Luigny !
Retrouvons-nous à 19h pour un repas puis à 22h30 derrière la Mairie pour une retraite aux flambeaux. Les lampions seront offerts aux enfants. Nous descendrons à l’étang de la Pithière.
A 22h45 nous assisterons à un merveilleux feu d’artifice.
Un rendez-vous festif à ne pas manquer ! 8  .

Luigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 41 06 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festive dinner starting at 7:00 p.m.
Let’s meet at 10:30 p.m. behind City Hall for a torchlight procession. Lanterns will be given to the children. We’ll head down to the Pithière Pond.
At 10:45 p.m., we’ll watch a wonderful fireworks display.
A festive event you won’t want to miss!

L’événement Feu d’artifice et retraite aux flambeaux Luigny a été mis à jour le 2026-08-23 par OTs DU PERCHE

À voir aussi à Luigny (Eure-et-Loir)