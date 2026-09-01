Informations pratiques

Luigny

Feu d’artifice et retraite aux flambeaux

Luigny Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Repas festif à partir de 19h.

Retrouvons-nous à 22h30 derrière la Mairie pour une retraite aux flambeaux. Les lampions seront offerts aux enfants. Nous descendrons à l’étang de la Pithière.

A 22h45 nous assisterons à un merveilleux feu d’artifice.

Un rendez-vous festif à ne pas manquer !

Venez fêter la fin de l’été à Luigny !

Retrouvons-nous à 19h pour un repas puis à 22h30 derrière la Mairie pour une retraite aux flambeaux. Les lampions seront offerts aux enfants. Nous descendrons à l’étang de la Pithière.

A 22h45 nous assisterons à un merveilleux feu d’artifice.

Un rendez-vous festif à ne pas manquer ! 8 .

Luigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 41 06

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English :

Festive dinner starting at 7:00 p.m.

Let’s meet at 10:30 p.m. behind City Hall for a torchlight procession. Lanterns will be given to the children. We’ll head down to the Pithière Pond.

At 10:45 p.m., we’ll watch a wonderful fireworks display.

A festive event you won’t want to miss!

L’événement Feu d’artifice et retraite aux flambeaux Luigny a été mis à jour le 2026-08-23 par OTs DU PERCHE