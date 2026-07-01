Informations pratiques

Étival-lès-le-Mans

Feu d’Artifice

Parc de la Rivière Étival-lès-le-Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

La Commune d’Etival-lès-Le Mans vous attend le 13 juillet pour faire la fête

Repas champêtre. Feu d’artifice suivi d’une soirée dansante .

Parc de la Rivière Étival-lès-le-Mans 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 19 51

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English :

The Commune of Etival-lès-Le Mans awaits you on July 13th to celebrate

L’événement Feu d’Artifice Étival-lès-le-Mans a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Vallée de la Sarthe