La Belle Virée Étival-lès-le-Mans
La Belle Virée Étival-lès-le-Mans dimanche 19 juillet 2026.
Étival-lès-le-Mans
La Belle Virée
Étival-lès-le-Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19 22:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Elle revient… Toujours aussi festive et conviviale ! La Belle Virée en Val de Sarthe fait escale à Etival-Les-Le-Mans
Festival La Belle Virée en Val de Sarthe
Du 17 au 19 juillet 2026, La Belle Virée en Val de Sarthe reprend la route avec une 9ème édition toujours aussi créative et conviviale !
Au programme
17h × Loup y es-tu ? × Cie Les Royales Marionnettes
19h × Play Ground × Cie Primavez
L’entrée du festival est GRATUITE. Le public est libre de laisser une participation
au chapeau à chaque spectacle .
Étival-lès-le-Mans 72700 Sarthe Pays de la Loire chargecommunication@cc-valdesarthe.fr
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English :
It’s back… As festive and convivial as ever! La Belle Virée en Val de Sarthe stops off at Etival-Les-Le-Mans
L’événement La Belle Virée Étival-lès-le-Mans a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Sarthe