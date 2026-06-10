Étival-lès-le-Mans

La Belle Virée

Étival-lès-le-Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 15:00:00

fin : 2026-07-19 22:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Elle revient… Toujours aussi festive et conviviale ! La Belle Virée en Val de Sarthe fait escale à Etival-Les-Le-Mans

Festival La Belle Virée en Val de Sarthe

Du 17 au 19 juillet 2026, La Belle Virée en Val de Sarthe reprend la route avec une 9ème édition toujours aussi créative et conviviale !

Au programme

17h × Loup y es-tu ? × Cie Les Royales Marionnettes

19h × Play Ground × Cie Primavez

L’entrée du festival est GRATUITE. Le public est libre de laisser une participation

au chapeau à chaque spectacle .

Étival-lès-le-Mans 72700 Sarthe Pays de la Loire chargecommunication@cc-valdesarthe.fr

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English :

It’s back… As festive and convivial as ever! La Belle Virée en Val de Sarthe stops off at Etival-Les-Le-Mans

L’événement La Belle Virée Étival-lès-le-Mans a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Sarthe