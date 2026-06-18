Feu d’artifice Guise
Feu d’artifice Guise lundi 13 juillet 2026.
Guise
Feu d’artifice
Rue de Robbe Guise Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:30:00
fin : 2026-07-13 23:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Retraite aux flambeaux départ rue de Robbé avec le groupe Les sourissimos et Les Angel’s de Wassigny à 21h30 et grand feu d’artifice à 23h place Lesur.
Retraite aux flambeaux départ rue de Robbé avec le groupe Les sourissimos et Les Angel’s de Wassigny à 21h30 et grand feu d’artifice à 23h place Lesur. .
Rue de Robbe Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 61 80 80
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English :
Torchlight parade starting at Rue de Robbé with the groups Les Sourissimos and Les Angel’s from Wassigny at 9:30 p.m., followed by a grand fireworks display at 11:00 p.m. at Place Lesur.
L’événement Feu d’artifice Guise a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Pays de Thiérache
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