Guise

Feu d’artifice

Rue de Robbe Guise Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:30:00

fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Retraite aux flambeaux départ rue de Robbé avec le groupe Les sourissimos et Les Angel’s de Wassigny à 21h30 et grand feu d’artifice à 23h place Lesur.

Retraite aux flambeaux départ rue de Robbé avec le groupe Les sourissimos et Les Angel’s de Wassigny à 21h30 et grand feu d’artifice à 23h place Lesur. .

Rue de Robbe Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 61 80 80

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English :

Torchlight parade starting at Rue de Robbé with the groups Les Sourissimos and Les Angel’s from Wassigny at 9:30 p.m., followed by a grand fireworks display at 11:00 p.m. at Place Lesur.

L’événement Feu d’artifice Guise a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Pays de Thiérache