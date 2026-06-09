Monchy-sur-Eu

Feu d’artifice

Stade Monchy-sur-Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 23:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

19h Soirée moules frites. Sur réservation.

22h30 Retraite aux flambeaux. Rendez-vous devant la Salle des Fêtes.

23h Feu d’artifice tiré au stade. .

Stade Monchy-sur-Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 80 66

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English : Feu d’artifice

L’événement Feu d’artifice Monchy-sur-Eu a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers