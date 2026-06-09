Feu d’artifice Monchy-sur-Eu
Feu d’artifice Monchy-sur-Eu mardi 14 juillet 2026.
Monchy-sur-Eu
Feu d’artifice
Stade Monchy-sur-Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
19h Soirée moules frites. Sur réservation.
22h30 Retraite aux flambeaux. Rendez-vous devant la Salle des Fêtes.
23h Feu d’artifice tiré au stade. .
Stade Monchy-sur-Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 80 66
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English : Feu d’artifice
L’événement Feu d’artifice Monchy-sur-Eu a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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