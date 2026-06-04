Rando nocturne Monchy-sur-Eu
Rando nocturne Monchy-sur-Eu samedi 4 juillet 2026.
Monchy-sur-Eu
Rando nocturne
Monchy-sur-Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Soirée sportive et conviviale qui rassemble chaque année plus de 300 participants.
✨ Au programme VTT 18 km & 35 km
Marche 6 km & 12 km
Trail 12 km & 18 km
Des parcours accessibles à tous, que vous soyez sportif confirmé, pratiquant occasionnel ou simplement à la recherche d’une belle sortie en famille ou entre amis.
1 € par inscription sera reversé pour soutenir le combat de Dylan. Chaque inscription contribuera à cette belle cause solidaire.
Une ambiance unique, des sentiers illuminés par vos frontales, de la convivialité et un moment de partage que vous n’êtes pas prêts d’oublier !
Sur inscription
Marche, VTT, Trail 5€ | Repas seul 10€
Départ fixe Marche 19h30 et départ VTT 20h00, veuillez vous munir d’une lampe avant et arrière pour le retour ! .
Monchy-sur-Eu 76260 Seine-Maritime Normandie
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English : Rando nocturne
L’événement Rando nocturne Monchy-sur-Eu a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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