Monchy-sur-Eu

Rando nocturne

Monchy-sur-Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Soirée sportive et conviviale qui rassemble chaque année plus de 300 participants.

✨ Au programme VTT 18 km & 35 km

Marche 6 km & 12 km

Trail 12 km & 18 km

Des parcours accessibles à tous, que vous soyez sportif confirmé, pratiquant occasionnel ou simplement à la recherche d’une belle sortie en famille ou entre amis.

1 € par inscription sera reversé pour soutenir le combat de Dylan. Chaque inscription contribuera à cette belle cause solidaire.

Une ambiance unique, des sentiers illuminés par vos frontales, de la convivialité et un moment de partage que vous n’êtes pas prêts d’oublier !

Sur inscription

Marche, VTT, Trail 5€ | Repas seul 10€

Départ fixe Marche 19h30 et départ VTT 20h00, veuillez vous munir d’une lampe avant et arrière pour le retour ! .

Monchy-sur-Eu 76260 Seine-Maritime Normandie

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English : Rando nocturne

L’événement Rando nocturne Monchy-sur-Eu a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers