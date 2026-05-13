Névez

Feu d’artifice

Salle omnisport Gwarenn Zu Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14 01:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Bal populaire gratuit et restauration

Feu d’artifice vers 23h30 au parking de la salle omnisports de Névez. .

Salle omnisport Gwarenn Zu Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English : Feu d’artifice

L’événement Feu d’artifice Névez a été mis à jour le 2026-05-13 par OTC CCA