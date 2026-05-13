Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Feu d’artifice Névez

Feu d’artifice Névez mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Salle omnisport Gwarenn Zu

Ville : 29920 Névez

Département : Finistère

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Névez

Feu d’artifice

Salle omnisport Gwarenn Zu Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14 01:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Bal populaire gratuit et restauration
Feu d’artifice vers 23h30 au parking de la salle omnisports de Névez.   .

Salle omnisport Gwarenn Zu Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feu d’artifice

L’événement Feu d’artifice Névez a été mis à jour le 2026-05-13 par OTC CCA

À voir aussi à Névez (Finistère)