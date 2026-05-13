Feu d’artifice Névez
Feu d’artifice Névez mardi 14 juillet 2026.
Névez
Feu d’artifice
Salle omnisport Gwarenn Zu Névez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14 01:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Bal populaire gratuit et restauration
Feu d’artifice vers 23h30 au parking de la salle omnisports de Névez. .
Salle omnisport Gwarenn Zu Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English : Feu d’artifice
L’événement Feu d’artifice Névez a été mis à jour le 2026-05-13 par OTC CCA
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