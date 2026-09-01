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AGENDA · Bourbonne-les-Bains

Feu d’artifice (Reprogrammation du 14 juillet) Bourbonne-les-Bains

dimanche 20 septembre 2026 · Bourbonne-les-Bains

Feu d’artifice (Reprogrammation du 14 juillet) Bourbonne-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Etand Barat.
Ville
52400 Bourbonne-les-Bains
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Bourbonne-les-Bains

Feu d’artifice (Reprogrammation du 14 juillet)

Etand Barat. Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Tout public
22h30 Feu d’artifice, son et lumière à l’Étang Barat offert par la municipalité.
Ouvert à tous.   .

Etand Barat. Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 14 80 

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English :

L’événement Feu d’artifice (Reprogrammation du 14 juillet) Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains

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