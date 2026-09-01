Informations pratiques

Bourbonne-les-Bains

Feu d’artifice (Reprogrammation du 14 juillet)

Etand Barat. Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Tout public

22h30 Feu d’artifice, son et lumière à l’Étang Barat offert par la municipalité.

Ouvert à tous. .

Etand Barat. Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 14 80

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English :

L’événement Feu d’artifice (Reprogrammation du 14 juillet) Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains