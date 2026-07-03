Feu d’artifice Saint-Briac-sur-Mer
dimanche 16 août 2026 · Saint-Briac-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Briac-sur-Mer
Feu d’artifice
Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 22:45:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Pour profiter au mieux du spectacle, installez-vous sur l’un des meilleurs points de vue de la ville Plage du Bechet, le Balcon d’Émeraude ou le Jardin Armel Beaufils. Buvette et restauration sur place.
Buvette et restauration sur place. .
Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 32 34
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English :
L’événement Feu d’artifice Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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