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AGENDA · Saint-Briac-sur-Mer

Feu d’artifice Saint-Briac-sur-Mer

dimanche 16 août 2026 · Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
22:45:00
Ville
35800 Saint-Briac-sur-Mer
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Briac-sur-Mer

Feu d’artifice

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 22:45:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Pour profiter au mieux du spectacle, installez-vous sur l’un des meilleurs points de vue de la ville Plage du Bechet, le Balcon d’Émeraude ou le Jardin Armel Beaufils. Buvette et restauration sur place.

Buvette et restauration sur place.   .

Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 32 34 

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English :

L’événement Feu d’artifice Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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