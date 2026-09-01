AGENDA · Saint-Jean-d'Angély
Feu d’artifice Saint-Jean-d’Angély
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Feu d’artifice
Plan d’eau de Bernouët Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
11h30 Inauguration du nouveau parcours Tèrra aventura
19h30 Restauration et buvette avec les associations angériennes
.
Plan d’eau de Bernouët Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 56 ville@angely.net
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L’événement Feu d’artifice Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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