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AGENDA · Saint-Jean-d'Angély

Feu d’artifice Saint-Jean-d’Angély

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Jean-d'Angély

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Plan d'eau de Bernouët
Ville
17400 Saint-Jean-d'Angély
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Jean-d’Angély

Feu d’artifice

Plan d’eau de Bernouët Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

11h30 Inauguration du nouveau parcours Tèrra aventura
19h30 Restauration et buvette avec les associations angériennes
  .

Plan d’eau de Bernouët Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 56  ville@angely.net

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English :

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L’événement Feu d’artifice Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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