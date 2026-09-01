Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

Feu d’artifice

Plan d’eau de Bernouët Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

11h30 Inauguration du nouveau parcours Tèrra aventura

19h30 Restauration et buvette avec les associations angériennes

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Plan d’eau de Bernouët Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 56 ville@angely.net

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English :

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L’événement Feu d’artifice Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge