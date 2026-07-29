Forum des associations Saint-Jean-d’Angély
samedi 5 septembre 2026 · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Forum des associations
Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 13:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Découvrez le Forum des associations, un rendez-vous incontournable pour rencontrer les acteurs locaux, explorer une multitude d’activités sportives, culturelles et solidaires, et trouver l’association qui correspond à vos envies.
.
Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 56 ville@angely.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the Associations Forum, an unmissable event where you can meet local organisations, explore a wide range of sporting, cultural and community activities, and find the organisation that suits you best.
L’événement Forum des associations Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
À voir aussi à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime)
- Festival Les textes qui claquent Médiathèque Saint-Jean-d’Angély 29 juillet 2026
- Café céramique NUAGE DES THES Saint-Jean-d’Angély 30 juillet 2026
- Vols en immersion Saint-Jean-d’Angély 30 juillet 2026
- Eurochestries Saint-Jean-d’Angély Saint-Jean-d’Angély 30 juillet 2026
- Festival Eurochestries Orchestre symphonique des jeunes Alvarez Beigbeder de Jerez (Espagne) Saint-Jean-d’Angély 2 août 2026