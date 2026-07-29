Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

Forum des associations

Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Découvrez le Forum des associations, un rendez-vous incontournable pour rencontrer les acteurs locaux, explorer une multitude d’activités sportives, culturelles et solidaires, et trouver l’association qui correspond à vos envies.

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Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 56 ville@angely.net

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English :

Discover the Associations Forum, an unmissable event where you can meet local organisations, explore a wide range of sporting, cultural and community activities, and find the organisation that suits you best.

L’événement Forum des associations Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge