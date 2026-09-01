AGENDA · Saint-Léger-Vauban
Feu d’artifice Saint-Léger-Vauban
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Léger-Vauban
Informations pratiques
Saint-Léger-Vauban
Feu d’artifice
Saint-Léger-Vauban Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Retraite aux flambeaux à 21 h, puis feu d’artifice à 21 h 30. Petite restauration, buvette et musique au bistro Vauban. .
Saint-Léger-Vauban 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 22 05
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English : Feu d’artifice
L’événement Feu d’artifice Saint-Léger-Vauban a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme du Grand Vézelay