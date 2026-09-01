Informations pratiques

Saint-Léger-Vauban

Feu d’artifice

Saint-Léger-Vauban Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 21:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Retraite aux flambeaux à 21 h, puis feu d’artifice à 21 h 30. Petite restauration, buvette et musique au bistro Vauban. .

Saint-Léger-Vauban 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 22 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feu d’artifice

L’événement Feu d’artifice Saint-Léger-Vauban a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme du Grand Vézelay