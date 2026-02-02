Pouilly-en-Auxois

feu d’artifice vu du Break-21320 Pouilly en Auxois

2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13 23:59:00

Date(s) :

2026-07-13

Le Break at Jane’s ouvrira exceptionnellement ses portes le lundi 13 Juillet pour vous proposer une soirée un peu à l’écart et profiter d’une partie du feu d’artifice attablé en terrasse avec une boisson pour se désaltérer. Tout est possible, boire un verre avant pendant ou après le feu! On est là et vous attendons pour finir la soirée en musique dans un esprit festif sous les étoiles, entre amis ou en famille. .

2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 92 67 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : feu d’artifice vu du Break-21320 Pouilly en Auxois

L’événement feu d’artifice vu du Break-21320 Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)