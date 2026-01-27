Atelier d’écriture- Pouilly en Auxois Espace Jean Claude Patriarche Pouilly-en-Auxois

Atelier d’écriture- Pouilly en Auxois

Espace Jean Claude Patriarche Centre Social Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Début : 2026-02-02 18:30:00

fin : 2026-02-02 20:00:00

2026-02-02

Un atelier d’écriture, c’est une petite aire de jeux pour les mots.

On lance une idée, on attrape un stylo, et hop, les phrases prennent vie.

Pas de notes, pas de règles compliquées juste le plaisir d’inventer, de rire parfois, de surprendre souvent. On écrit, on partage, on s’inspire… et on repart avec des histoires plein la tête.

Apportez votre plus beau stylo et laisser vous porter par la magie des mots. ??

Tarifs/personne

Adhérent 9€

Non adhérent 12€

Renseignements et inscriptions auprès du Centre Social 03.80.90.86.61 .

Espace Jean Claude Patriarche Centre Social Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 86 61 accueil.cspouilly@gmail.com

