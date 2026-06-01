Les ateliers en famille Family’bulle -Balade nature en famille à Lusigny sur Ouche Pouilly-en-Auxois
Les ateliers en famille Family’bulle -Balade nature en famille à Lusigny sur Ouche Pouilly-en-Auxois mercredi 17 juin 2026.
Pouilly-en-Auxois
Les ateliers en famille Family’bulle -Balade nature en famille à Lusigny sur Ouche
Place de Verdun Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:30:00
fin : 2026-06-17 15:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Envie de prendre le temps de passer un moment en famille, en toute convivialité, lors d’ateliers cuisine, créatifs, de la découverte musicale, des lectures de contes, ou encore lors de balades natures ?
C’est ce que vous propose le Centre Social l’Agora avec Family’bulle !
SUR INSCRIPTION AU 03.80.90.86.61 ou animationfamilles.cspouilly@gmail.com .
Place de Verdun Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 86 61 animationfamilles.cspouilly@gmail.com
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English : Les ateliers en famille Family’bulle -Balade nature en famille à Lusigny sur Ouche
L’événement Les ateliers en famille Family’bulle -Balade nature en famille à Lusigny sur Ouche Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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