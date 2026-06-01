SOIREE CABARET 21320 Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois
SOIREE CABARET 21320 Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois samedi 27 juin 2026.
Pouilly-en-Auxois
SOIREE CABARET 21320 Pouilly en Auxois
2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27 23:59:00
Date(s) :
2026-06-27
Soirée cabaret au Break at Jane’s avec Loly et sa troupe. Prenez en plein les yeux le samedi 27 Juin à partir de 20H30…entre plumes et paillettes sur des musiques qui nous ferons voyager et des chorégraphies qui nous ferons rêver! Pensez à réserver votre soirée pour un spectacle sur 2h30. Vous pourrez vous restaurer sur place, faire un apéritif amélioré entre amis tout en profitant du show! Entré gratuite. .
2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 92 67 85
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English : SOIREE CABARET 21320 Pouilly en Auxois
L’événement SOIREE CABARET 21320 Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)