Parlons-en, à l’Agora ! Pouilly-en-Auxois
Parlons-en, à l’Agora ! Pouilly-en-Auxois lundi 22 juin 2026.
Pouilly-en-Auxois
Parlons-en, à l’Agora !
Espace Jean Claude Patriarche Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 18:30:00
fin : 2026-06-22 20:30:00
Date(s) :
2026-06-22 2026-07-07
Votre nouveau rendez-vous trimestriel, à l’Agora ! Ici on parle, on échange, on débat sur des sujets d’actualité ! Ces moments sont ouverts à tous, que vous soyez experts ou novices du sujet, vous êtes les bienvenus !
Prochain rendez-vous le lundi 22 juin, à 18h30, au Centre Social. pour échanger autour de l’Intelligence Artificielle.
Vous entendez parler de l’intelligence artificielle et vous vous posez des questions ?
Même sans connaissances techniques venez assister à notre conférence le lundi 22 juin !
Habitants, parents, professionnels vous êtes tous les bienvenus
N’hésiter pas à participer en vous inscrivant auprès du CENTRE SOCIAL AGORA.
Prochaine date à ne pas manquer
Le mardi 7 juillet venez vous affirmez durant une soirée 100 % féminines !
Inscription conseillée auprès du Centre Social. .
Espace Jean Claude Patriarche Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 86 61
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L’événement Parlons-en, à l’Agora ! Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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