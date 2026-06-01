Pouilly-en-Auxois

Parlons-en, à l’Agora !

Espace Jean Claude Patriarche Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 18:30:00

fin : 2026-06-22 20:30:00

Date(s) :

2026-06-22 2026-07-07

Votre nouveau rendez-vous trimestriel, à l’Agora ! Ici on parle, on échange, on débat sur des sujets d’actualité ! Ces moments sont ouverts à tous, que vous soyez experts ou novices du sujet, vous êtes les bienvenus !

Prochain rendez-vous le lundi 22 juin, à 18h30, au Centre Social. pour échanger autour de l’Intelligence Artificielle.

Vous entendez parler de l’intelligence artificielle et vous vous posez des questions ?

Même sans connaissances techniques venez assister à notre conférence le lundi 22 juin !

Habitants, parents, professionnels vous êtes tous les bienvenus

N’hésiter pas à participer en vous inscrivant auprès du CENTRE SOCIAL AGORA.

Prochaine date à ne pas manquer

Le mardi 7 juillet venez vous affirmez durant une soirée 100 % féminines !

Inscription conseillée auprès du Centre Social. .

Espace Jean Claude Patriarche Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 86 61

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English : Parlons-en, à l’Agora !

L’événement Parlons-en, à l’Agora ! Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)