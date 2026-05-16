Villeneuve-les-Sablons

Feu de la Saint- Jean 27 juin 2026

24 rue de la mairie Villeneuve-les-Sablons Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 01:00:00

Date(s) :

2026-06-27

La Commission Manifestations de Villeneuve-les-Sablons a le plaisir de vous convier à sa traditionnelle fête de la Saint-Jean le 27 juin 2026 à partir de 16h.

Un rendez-vous festif pour toute la famille !

Entrée Libre

La Commission Manifestations de Villeneuve-les-Sablons a le plaisir de vous convier à sa traditionnelle fête de la Saint-Jean le 27 juin 2026 à partir de 16h.

Un rendez-vous festif pour toute la famille !

Entrée Libre .

24 rue de la mairie Villeneuve-les-Sablons 60175 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 07 05 mairie.vls@wanadoo.fr

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English :

The Villeneuve-les-Sablons Events Committee is pleased to invite you to its traditional St. John’s Day party on June 27, 2026, starting at 4pm.

A festive event for the whole family!

Free admission

L’événement Feu de la Saint- Jean 27 juin 2026 Villeneuve-les-Sablons a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre