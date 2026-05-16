Feu de la Saint- Jean 27 juin 2026 Villeneuve-les-Sablons
Feu de la Saint- Jean 27 juin 2026 Villeneuve-les-Sablons samedi 27 juin 2026.
Villeneuve-les-Sablons
Feu de la Saint- Jean 27 juin 2026
24 rue de la mairie Villeneuve-les-Sablons Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 01:00:00
Date(s) :
2026-06-27
La Commission Manifestations de Villeneuve-les-Sablons a le plaisir de vous convier à sa traditionnelle fête de la Saint-Jean le 27 juin 2026 à partir de 16h.
Un rendez-vous festif pour toute la famille !
Entrée Libre
La Commission Manifestations de Villeneuve-les-Sablons a le plaisir de vous convier à sa traditionnelle fête de la Saint-Jean le 27 juin 2026 à partir de 16h.
Un rendez-vous festif pour toute la famille !
Entrée Libre .
24 rue de la mairie Villeneuve-les-Sablons 60175 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 07 05 mairie.vls@wanadoo.fr
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English :
The Villeneuve-les-Sablons Events Committee is pleased to invite you to its traditional St. John’s Day party on June 27, 2026, starting at 4pm.
A festive event for the whole family!
Free admission
L’événement Feu de la Saint- Jean 27 juin 2026 Villeneuve-les-Sablons a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre