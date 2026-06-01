Feu de la Saint-Jean à la Chapelle Aubareil La Chapelle-Aubareil
Feu de la Saint-Jean à la Chapelle Aubareil La Chapelle-Aubareil samedi 27 juin 2026.
La Chapelle-Aubareil
Feu de la Saint-Jean à la Chapelle Aubareil
Terrain derrière l’école La Chapelle-Aubareil Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
20h. Feu de la Saint-Jean avec apéritif offert par l’amicale laïque. Apporter son panier repas, barbecue à disposition.
Feu de la Saint-Jean avec apéritif offert par l’amicale laïque.
Apporter son panier repas, barbecue à disposition .
Terrain derrière l’école La Chapelle-Aubareil 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 72 11 amicalelesdiablesrouges@gmail.com
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English : Feu de la Saint-Jean à la Chapelle Aubareil
8:00 p.m. St. John’s Fire with an aperitif provided by the local association. Bring your own picnic; a barbecue is available.
L’événement Feu de la Saint-Jean à la Chapelle Aubareil La Chapelle-Aubareil a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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