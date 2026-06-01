Feu de la Saint-Jean à la Chapelle Aubareil La Chapelle-Aubareil samedi 27 juin 2026.

La Chapelle-Aubareil

Feu de la Saint-Jean à la Chapelle Aubareil

Terrain derrière l’école La Chapelle-Aubareil Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

20h. Feu de la Saint-Jean avec apéritif offert par l’amicale laïque. Apporter son panier repas, barbecue à disposition.

Feu de la Saint-Jean avec apéritif offert par l’amicale laïque.

Apporter son panier repas, barbecue à disposition .

Terrain derrière l’école La Chapelle-Aubareil 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 72 11 amicalelesdiablesrouges@gmail.com

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English : Feu de la Saint-Jean à la Chapelle Aubareil

8:00 p.m. St. John’s Fire with an aperitif provided by the local association. Bring your own picnic; a barbecue is available.

L’événement Feu de la Saint-Jean à la Chapelle Aubareil La Chapelle-Aubareil a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère