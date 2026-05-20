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Feu de la Saint Jean à La Sauvetat sur Lède Salle des fêtes La Sauvetat-sur-Lède

Feu de la Saint Jean à La Sauvetat sur Lède Salle des fêtes La Sauvetat-sur-Lède

Feu de la Saint Jean à La Sauvetat sur Lède Salle des fêtes La Sauvetat-sur-Lède vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Le Bourg

Ville : 47150 La Sauvetat-sur-Lède

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

La Sauvetat-sur-Lède

Feu de la Saint Jean à La Sauvetat sur Lède

Salle des fêtes Le Bourg La Sauvetat-sur-Lède Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

À partir de 20 h buvette, sandwiches, frites et glaces.
Animation musicale assurée par un DJ.
À la tombée de la nuit embrasement du feu de la Saint-Jean.
À partir de 20 h buvette, sandwiches, frites et glaces.
Animation musicale assurée par un DJ.
À la tombée de la nuit embrasement du feu de la Saint-Jean.   .

Salle des fêtes Le Bourg La Sauvetat-sur-Lède 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 79 48 

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English : Feu de la Saint Jean à La Sauvetat sur Lède

From 8 pm: refreshments, sandwiches, French fries and ice creams.
Musical entertainment provided by a DJ.
At dusk: St. John’s bonfire.

L’événement Feu de la Saint Jean à La Sauvetat sur Lède La Sauvetat-sur-Lède a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Coeur de Bastides