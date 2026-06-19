Feu de la Saint Jean Bitschwiller-lès-Thann
Feu de la Saint Jean Bitschwiller-lès-Thann samedi 27 juin 2026.
Bitschwiller-lès-Thann
Feu de la Saint Jean
Colline du Kuppen Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Une soirée festive et conviviale pour célébrer le solstice d’été ! Animations dansantes et feux d’artifice spectaculaires sont au programme.
La soirée de la Saint-Jean se veut très festive et conviviale animations dansantes, orchestre et feux d’artifice spectaculaires sont au programme. Venez retrouver ceux qui ont travaillé dur pour construire les bûchers et fêter avec eux le solstice d’été ! .
Colline du Kuppen Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 00 35
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English :
A festive and fun-filled evening to celebrate the summer solstice! The program includes dancing and spectacular fireworks.
L’événement Feu de la Saint Jean Bitschwiller-lès-Thann a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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