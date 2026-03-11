Feu de la Saint-Jean

Stade de foot Diges Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Feu de la Saint-Jean avec jeux et défis sportifs pour les enfants et les parents. Le groupe ON SHOT se produira à partir de 20 h. La soirée sera ponctuée du feu de Saint-Jean et d’un feu d’artifice. Buvette et restauration sur place. .

Stade de foot Diges 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 84 45 15 cdf.diges@laposte.net

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English : Feu de la Saint-Jean

L’événement Feu de la Saint-Jean Diges a été mis à jour le 2026-03-11 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !