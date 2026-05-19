Kruth

Feu de la Saint-Jean

Kruth Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fêtez le solstice d’été tout en lumière autour du feu de la Saint-Jean. Ambiance conviviale garantie !

Allumage des feux à 22h pour le petit et 22h30 pour le moyen. Après un spectacle pyrotechnique allumage du grand bûcher vers 23h. La soirée sera animée par DJ SEB. Sur place petite restauration et boissons.

Fêtez le solstice d’été tout en lumière autour du feu de la Saint-Jean. Ambiance conviviale garantie !

Allumage des feux à 22h pour le petit et 22h30 pour le moyen. Après un spectacle pyrotechnique allumage du grand bûcher vers 23h. La soirée sera animée par DJ SEB. Sur place petite restauration et boissons. 0 .

Kruth 68820 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 28 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebrate the summer solstice in style around the Midsummer bonfire. A convivial atmosphere guaranteed!

Lighting of the small bonfire at 10pm and the medium bonfire at 10:30pm. After a pyrotechnic show, the big bonfire is lit at around 11pm. DJ SEB will entertain you. Snacks and drinks available on site.

L’événement Feu de la Saint-Jean Kruth a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin