L’Alsacienne Cyclosportive randonnée

Kruth Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 07:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

L’Alsacienne est le rendez-vous cycliste incontournable des Vosges. Elle attise la convoitise des cyclistes du monde entier désireux de relever ‘’Le grand défi cycliste des Vosges’’.

Au cœur des paysages pittoresques d’Alsace et du Massif des Vosges, L’Alsacienne propose à des milliers de cyclistes une expérience inoubliable. L’Alsacienne est plus qu’une épreuve cyclosportive ou qu’une randonnée en vélo: c’est une célébration de la passion pour le cyclisme en montagne, de l’amour du terroir et de l’esprit de convivialité.

Au départ d’un lac de montagne niché dans un écrin de verdure, L’Alsacienne propose des parcours rythmés par un enchaînement sans répit des cols. Cette particularité, ajoutée à la beauté des sites traversés, reste gravée dans la mémoire des participants. L’Alsacienne offre 5 parcours différents, chacun promettant une aventure unique. Des vallées à la Route des Crêtes, cet événement vous emmène à la rencontre de paysages que seules les Vosges gardent sous la pédale.

– Les 2 parcours randonnée vélo, non chronométrés, également ouverts aux VAE, permettent de découvrir l’ambiance d’un grand événement cycliste.

– Les 3 parcours cyclosportifs, ou Gran Fondo, qui conjuguent exigences et émerveillements, ne laissent aucun participant indifférent tant par la succession des difficultés que par la variété des paysages.

Au 3, 2, 1 PARTEZ, le peloton coloré et cosmopolite, sans mot dire dans le silence matinal, en quelques tours de pédales pénètre dans le massif vosgien aux mille facettes. Frissons garantis ! .

Kruth 68820 Haut-Rhin Grand Est orga@alsacienne-cyclo.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Alsacienne is the unmissable cycling event in the Vosges. It attracts cyclists from all over the world who want to take up the great cycling challenge of the Vosges.

L’événement L’Alsacienne Cyclosportive randonnée Kruth a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin