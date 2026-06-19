Ogeu-les-Bains

Feu de la Saint-Jean

Jardin public Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

L’association Fromage en musique organise la deuxième édition du feu de la Saint-Jean. Chacun est invité à participer à ce moment empli de tradition et de convivialité au cœur du village et à découvrir ce superbe feu, bâti avec soin avec en son sommet la couronne de fleurs. Cette soirée sera animée par les chanteurs de los Amics de Bielle ; chacun pourra aussi chanter et danser autour du feu. La buvette sera tenue par l’association Fromage en musique avec des grillades et des frites pour passer une belle soirée tous ensemble. .

Jardin public Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 91 90

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English : Feu de la Saint-Jean

L’événement Feu de la Saint-Jean Ogeu-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn