Ranspach

Feu de la Saint-Jean

Ranspach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-21 03:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Les conscrits de Ranspach vous attendent pour leur feu de la saint avec feu d’artifice , dj , et petite restauration, entrée gratuite

Les conscrits de Ranspach vous attendent pour leur feu de la saint avec feu d’artifice , dj , et petite restauration, entrée gratuite 0 .

Ranspach 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 7 82 64 34 23 julieflaig1982@gmail.com

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English :

The Ranspach conscripts are looking forward to welcoming you to their Saint’s Day bonfire with fireworks, DJ and light refreshments

L’événement Feu de la Saint-Jean Ranspach a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin