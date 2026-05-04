Feu de la Saint-Jean Ranspach
Feu de la Saint-Jean Ranspach samedi 20 juin 2026.
Ranspach
Feu de la Saint-Jean
Ranspach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-21 03:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Les conscrits de Ranspach vous attendent pour leur feu de la saint avec feu d’artifice , dj , et petite restauration, entrée gratuite
Les conscrits de Ranspach vous attendent pour leur feu de la saint avec feu d’artifice , dj , et petite restauration, entrée gratuite 0 .
Ranspach 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 7 82 64 34 23 julieflaig1982@gmail.com
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English :
The Ranspach conscripts are looking forward to welcoming you to their Saint’s Day bonfire with fireworks, DJ and light refreshments
L’événement Feu de la Saint-Jean Ranspach a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin