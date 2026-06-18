Feu de la Saint-Jean Place De Lattre de Tassiogny Saulxures-sur-Moselotte vendredi 10 juillet 2026.

Saulxures-sur-Moselotte

Feu de la Saint-Jean

Place De Lattre de Tassiogny Avenue Jules Ferry Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Organisé par la société des fêtes de Saulxures. Buvette et restauration sur place. Soirée animée par Benji Événementiel. Avec la participation de Sol’Sur Party’Song.Tout public

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Place De Lattre de Tassiogny Avenue Jules Ferry Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est societesdesfetes@gmail.com

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English :

Organized by the Saulxures Festival Association. Refreshments and food available on site. Evening entertainment provided by Benji Événementiel. Featuring Sol’Sur Party’Song.

L’événement Feu de la Saint-Jean Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-06-18 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES