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Feu de la Saint-Jean Place De Lattre de Tassiogny Saulxures-sur-Moselotte

Feu de la Saint-Jean Place De Lattre de Tassiogny Saulxures-sur-Moselotte

Feu de la Saint-Jean Place De Lattre de Tassiogny Saulxures-sur-Moselotte vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Place De Lattre de Tassiogny

Adresse : Avenue Jules Ferry

Ville : 88290 Saulxures-sur-Moselotte

Département : Vosges

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Saulxures-sur-Moselotte

Feu de la Saint-Jean

Place De Lattre de Tassiogny Avenue Jules Ferry Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Organisé par la société des fêtes de Saulxures. Buvette et restauration sur place. Soirée animée par Benji Événementiel. Avec la participation de Sol’Sur Party’Song.Tout public
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Place De Lattre de Tassiogny Avenue Jules Ferry Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est   societesdesfetes@gmail.com

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English :

Organized by the Saulxures Festival Association. Refreshments and food available on site. Evening entertainment provided by Benji Événementiel. Featuring Sol’Sur Party’Song.

L’événement Feu de la Saint-Jean Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-06-18 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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