Sortie nature Une diversité de milieux pour une diversité d’espèces Route de Salingueux Saulxures-sur-Moselotte

Saulxures-sur-Moselotte

Sortie nature Une diversité de milieux pour une diversité d’espèces

Route de Salingueux Parking de Salingueux Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Sortie nature sue le thème de la diversité des milieux et des espèces, avec Mathieu GILLERON du PNRBV et Emma HEIMBURGER. Pantalon et chaussures fermées conseillés pour se protéger des tiques. Réservation obligatoire par téléphone ou par mail, gratuit. Rendez-vous sur le parking de Salingueux.Tout public

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Route de Salingueux Parking de Salingueux Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 87 03 00 97 animation@cen-lorraine.fr

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English :

Nature outing on the theme of diversity of environments and species, with Mathieu GILLERON from PNRBV and Emma HEIMBURGER. Pants and closed shoes recommended to protect against ticks. Reservations required by phone or e-mail, free of charge. Meet at the Salingueux parking lot.

L’événement Sortie nature Une diversité de milieux pour une diversité d’espèces Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-05-15 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES