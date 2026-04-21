Trail des chamois Derrière la caserne des pompiers Saulxures-sur-Moselotte

Saulxures-sur-Moselotte

Trail des chamois

Derrière la caserne des pompiers 53 Rue Jeanne D’arc Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Trail des Chamois pour le Trophée Philippe Bragard, président fondateur du COHM. Trail 23km D+700. Mini Trail 10km D+300. Animation E.A. 500m. Course Poussins 1km. Les inscriptions se font uniquement par internet via le site chronometrage.com, uniquement pour les courses 10 et 23km. Les courses enfants étant gratuites, merci de contacter le COHM pour les inscriptions. Remise des prix à l’issue des courses.Tout public

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Derrière la caserne des pompiers 53 Rue Jeanne D’arc Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est cohm@laposte.net

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English :

Trail des Chamois for the Philippe Bragard Trophy, founding president of the COHM. Trail 23km D+700. Mini Trail 10km D+300. Animation E.A. 500m. Poussins race 1km. Registrations can only be made online via chronometrage.com, for the 10km and 23km races only. Children’s races are free, so please contact the COHM to register. Prizes awarded at the end of the races.

L’événement Trail des chamois Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-04-21 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES