Une Touche d’Optimisme au Festival des Efousnés, Base de loisirs du Lac de la Moselotte, Saulxures-sur-Moselotte

Une Touche d’Optimisme au Festival des Efousnés Samedi 13 juin, 17h00 Base de loisirs du Lac de la Moselotte Vosges

25 Euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00

En août 2024, six amis de Saulxures-sur-Moselotte fondent l’association Les Efousnés après une année de réflexion commune. Le nom, emprunté au patois vosgien, signifie « excités, agités » et dérive du mot « fou ». Sous la présidence de Cédric Thiriet, l’équipe de 25 membres se fixe un objectif ambitieux : créer un festival de musique populaire au cœur des Hautes-Vosges, capable de fédérer toutes les générations autour de la culture musicale et de mettre en lumière ce territoire de montagne.

A cette occasion et suivis des « Fatals Picards », se produira Une Touche d’Optimisme !

Le concert d’ «Une Touche d’Optimisme» est avant tout un voyage.

Un voyage à travers les rythmes et les émotions, à travers des textes à fleur de peau, à travers les générations.

Mâtiné d’influences diverses : Une Touche d’Optimisme nous permet de savourer des textes tantôt tristes, tantôt engagés, mais qui vont toujours droit au coeur, sur des musiques entraînantes et émouvantes, qui nous font voyager dans un univers particulier, parfois sombre, mais dans lequel brille toujours

«Une Touche d’Optimisme».

Depuis 20 ans, le groupe sillonne la France et l’Europe avec plus de 1000 concerts, bientôt 8 albums et une énergie humaine et musicale qui fait mouche à chaque live.

Une Touche d’Optimisme, c’est une plume lucide, poétique, des mélodies chaleureuses, et un public fidèle (65 000 abonnés Facebook, près de 2 millions de vues pour le clip Joyeux Bordel).

Le groupe a partagé la scène avec entre autres : Christophe Maé, La Rue Kétanou, Sinsemilia, Têtes Raides, Debout sur le Zinc, Les Fatals Picards, Oldelaf, Groundation, Les Négresses Vertes… Ces 6 garçons, rejoints par Emmanuelle au chant et à la danse, vous embarquent dans un tourbillon d’émotions, où des morceaux festifs côtoient des textes pleins d’humanité.

Ils proposent un spectacle intergénérationnel, dans une ambiance joyeuse et conviviale.

Une vraie bouffée d’Optimisme !

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Une soirée folle ! Les Fatals Picards+Une touche d’Optimisme+Invités Surprise !!! Musique Concert