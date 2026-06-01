Fête de la musique Saulxures-sur-Moselotte
Fête de la musique Saulxures-sur-Moselotte mercredi 17 juin 2026.
Saulxures-sur-Moselotte
Fête de la musique
11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-17 11:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Fête de la Musique à Saulxures sur Moselotte, sur le parking de la médiathèque. Dès 11h Parcours de motricité conté pour les 0-3 ans. Dès 12h Pique nique (1 boisson offerte à chaque participant). Dès 13h Atelier cirque avec Zoé du Cirque Waso + Atelier fête des papas avec Monique. Dès 14h Chorale des Ados. Scène ouverte toute la journée, osez chanter ou jouer d’un instrument !Tout public
0 .
11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 52 13 bibliotheque@saulxures-sur-moselotte.fr
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English :
Fête de la Musique in Saulxures sur Moselotte, in the mediatheque parking lot. From 11am: Storytelling motor skills course for 0-3 year-olds. From 12pm: Picnic (1 drink offered to each participant). From 1pm: Circus workshop with Zoé from Cirque Waso + Daddy’s Day workshop with Monique. From 2pm: Teen choir. Open stage all day, dare to sing or play an instrument!
L’événement Fête de la musique Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-06-05 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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