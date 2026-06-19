Feu de la Saint Jean Sénergues
Feu de la Saint Jean Sénergues vendredi 19 juin 2026.
Sénergues
Feu de la Saint Jean
Quai du Ribatel Sénergues Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Feu de la Saint-Jean le vendredi 19 juin 2026 au quai du Ribatel à partir de 21h30.
Le comité des fêtes de Sénergues organise le feu de la Saint Jean.
Fouace et pot de l’amitié offert .
Quai du Ribatel Sénergues 12320 Aveyron Occitanie
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English :
Midsummer bonfire on Friday, June 19, 2026 at Quai du Ribatel from 9:30pm.
L’événement Feu de la Saint Jean Sénergues a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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