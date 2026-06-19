Sénergues

Feu de la Saint Jean

Quai du Ribatel Sénergues Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Feu de la Saint-Jean le vendredi 19 juin 2026 au quai du Ribatel à partir de 21h30.

Le comité des fêtes de Sénergues organise le feu de la Saint Jean.

Fouace et pot de l’amitié offert .

Quai du Ribatel Sénergues 12320 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Midsummer bonfire on Friday, June 19, 2026 at Quai du Ribatel from 9:30pm.

L’événement Feu de la Saint Jean Sénergues a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)