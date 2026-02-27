Feu de la Saint-Jean Vergt-de-Biron
Feu de la Saint-Jean Vergt-de-Biron samedi 27 juin 2026.
Feu de la Saint-Jean
Bertis Vergt-de-Biron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez partager un moment convivial, festif et chaleureux en famille ou entre amis, dans le charmant village de Vergt de Biron, au lieu-dit Bertis.
Traditionnelle messe de la Saint Jean à 18h30 suivie d’un apéritif offert par le comité des fêtes.
La soirée sera animé par les botarels.
Vers 22h le feu sera allumé. .
Bertis Vergt-de-Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 14 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Feu de la Saint-Jean
L’événement Feu de la Saint-Jean Vergt-de-Biron a été mis à jour le 2026-02-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides