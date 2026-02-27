Feu de la Saint-Jean Vergt-de-Biron

Feu de la Saint-Jean

Bertis Vergt-de-Biron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez partager un moment convivial, festif et chaleureux en famille ou entre amis, dans le charmant village de Vergt de Biron, au lieu-dit Bertis.

Traditionnelle messe de la Saint Jean à 18h30 suivie d’un apéritif offert par le comité des fêtes.

La soirée sera animé par les botarels.

Vers 22h le feu sera allumé. .

Bertis Vergt-de-Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 14 90

