Vix

Feu de la Saint Jean

Parc de la Mairie Vix Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Soirée festive pour tous

Animations de 17h 19h

Buvette

Jambon à la broche, grillades

Allumage du feu

Soirée dansante DJ

Entrée libre .

Parc de la Mairie Vix 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 07 88 61 39

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English :

A festive evening for all

L’événement Feu de la Saint Jean Vix a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin