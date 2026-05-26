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Feu de la Saint Jean Vix

Feu de la Saint Jean Vix samedi 6 juin 2026.

Adresse : Parc de la Mairie

Ville : 85770 Vix

Département : Vendée

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Vix

Feu de la Saint Jean

Parc de la Mairie Vix Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Soirée festive pour tous
Animations de 17h 19h
Buvette
Jambon à la broche, grillades

Allumage du feu

Soirée dansante DJ

Entrée libre   .

Parc de la Mairie Vix 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 07 88 61 39 

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English :

A festive evening for all

L’événement Feu de la Saint Jean Vix a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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