Feu de la Saint Jean Vix
Feu de la Saint Jean Vix samedi 6 juin 2026.
Vix
Feu de la Saint Jean
Parc de la Mairie Vix Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Soirée festive pour tous
Animations de 17h 19h
Buvette
Jambon à la broche, grillades
Allumage du feu
Soirée dansante DJ
Entrée libre .
Parc de la Mairie Vix 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 07 88 61 39
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English :
A festive evening for all
L’événement Feu de la Saint Jean Vix a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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