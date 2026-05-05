Feu de la Saint-Jean Walscheid
Feu de la Saint-Jean Walscheid samedi 6 juin 2026.
Walscheid
Feu de la Saint-Jean
9 Rue Div Leclerc Caserne des Pompiers Walscheid Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 18:30:00
fin : 2026-06-06 23:59:00
Date(s) :
2026-06-06
Laissez vous entraîner et admirez l’embrasement du bûcher pour fêter l’arrivée de l’été. Buvette et restauration sur place.Tout public
0 .
9 Rue Div Leclerc Caserne des Pompiers Walscheid 57870 Moselle Grand Est +33 3 87 25 51 52
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English :
Let yourself be carried away and admire the blazing bonfire to celebrate the arrival of summer. Refreshments and catering on site.
L’événement Feu de la Saint-Jean Walscheid a été mis à jour le 2026-05-11 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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