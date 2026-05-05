Walscheid

Feu de la Saint-Jean

9 Rue Div Leclerc Caserne des Pompiers Walscheid Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-06 23:59:00

Date(s) :

2026-06-06

Laissez vous entraîner et admirez l’embrasement du bûcher pour fêter l’arrivée de l’été. Buvette et restauration sur place.Tout public

0 .

9 Rue Div Leclerc Caserne des Pompiers Walscheid 57870 Moselle Grand Est +33 3 87 25 51 52

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English :

Let yourself be carried away and admire the blazing bonfire to celebrate the arrival of summer. Refreshments and catering on site.

L’événement Feu de la Saint-Jean Walscheid a été mis à jour le 2026-05-11 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG