Walscheid

Sortie nature Balade immersive en forêt sur les pas d’Emile

Walscheid Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Jeudi 2026-05-05 08:00:00

fin : 2026-06-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-05 2026-06-23 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

Au Pays d’Erckmann-Chatrian, entre Phalsbourg et Abreschviller, Isabelle et Philippe, animateurs passionnés vous invitent à la contemplation et au rêve, dans une ambiance fantastique, au sein de la vaste forêt du massif vosgien, qui ne manquera pas d’éveiller vos sens ! Balade d’une durée de 4 heures et de 6 km. Cette sortie s’adresse aux plus de 16 ans et aux adultes. Elle est proposée par le club vosgien Sarrebourg-Abreschviller. Elle est payante. Cette sortie n’est pas adaptée à nos amis les animaux. Prévente en ligne https://tinyurl.com/4bj8cyfz et à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud. Pas de vente sur place.Adultes

10 .

Walscheid 57870 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

In Erckmann-Chatrian country, between Phalsbourg and Abreschviller, Isabelle and Philippe, passionate guides, invite you to contemplate and dream, in a fantastic atmosphere, in the heart of the vast forest of the Vosges mountains, which is sure to awaken your senses! The walk lasts 4 hours and is 6 km long. This outing is aimed at adults and over-16s. It is proposed by the Club Vosgien Sarrebourg-Abreschviller. There is a charge. This outing is not suitable for pets. Pre-sale online: https://tinyurl.com/4bj8cyfz and at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office. No sales on site.

L’événement Sortie nature Balade immersive en forêt sur les pas d’Emile Walscheid a été mis à jour le 2026-04-27 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG