Feu de la St Jean Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun
Feu de la St Jean Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun samedi 20 juin 2026.
Saint-Colomb-de-Lauzun
Feu de la St Jean
Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez nombreux participer au feu de la St-Jean organisé par le Pigeonnier en fête. Au programme apéritif, repas, jeux en bois, animations et le traditionnel feu en fin de soirée. Pensez à vous inscrire avant le 15 juin et à amener vos couverts.
Venez nombreux participer au feu de la St-Jean organisé par le Pigeonnier en fête. Au programme apéritif, repas jeux en bois, animations et le traditionnel feu en fin de soirée. Pensez à vous inscrire avant le 15 juin et à amener vos couverts. Vous dégusterez une sangria, une salade de riz, du poulet et ses frites et une tarte aux pommes, eau et vin à discrétion. .
Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 35 65 10
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English : Feu de la St Jean
Come and join in the St-Jean bonfire organized by Pigeonnier en Fête. On the program: aperitif, meal, wooden games, entertainment and the traditional bonfire at the end of the evening. Register before June 15 and bring your cutlery.
L’événement Feu de la St Jean Saint-Colomb-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays de Lauzun
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