Feu de la St Jean Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun

Saint-Colomb-de-Lauzun

Feu de la St Jean

Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez nombreux participer au feu de la St-Jean organisé par le Pigeonnier en fête. Au programme apéritif, repas, jeux en bois, animations et le traditionnel feu en fin de soirée. Pensez à vous inscrire avant le 15 juin et à amener vos couverts.

Venez nombreux participer au feu de la St-Jean organisé par le Pigeonnier en fête. Au programme apéritif, repas jeux en bois, animations et le traditionnel feu en fin de soirée. Pensez à vous inscrire avant le 15 juin et à amener vos couverts. Vous dégusterez une sangria, une salade de riz, du poulet et ses frites et une tarte aux pommes, eau et vin à discrétion. .

Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 35 65 10

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English : Feu de la St Jean

Come and join in the St-Jean bonfire organized by Pigeonnier en Fête. On the program: aperitif, meal, wooden games, entertainment and the traditional bonfire at the end of the evening. Register before June 15 and bring your cutlery.

L’événement Feu de la St Jean Saint-Colomb-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays de Lauzun