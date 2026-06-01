Feu de la St Jean Saint-Germain-des-Grois
Feu de la St Jean Saint-Germain-des-Grois samedi 27 juin 2026.
Saint-Germain-des-Grois
Feu de la St Jean
Esplanade de la mairie Saint-Germain-des-Grois Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Buffet sur réservation avant le 15 juin.
Et pour finir la soirée café autour du grand feu !
Organisé par le comité des fêtes. .
Esplanade de la mairie Saint-Germain-des-Grois 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 37 26
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English : Feu de la St Jean
L’événement Feu de la St Jean Saint-Germain-des-Grois a été mis à jour le 2026-06-12 par OT CdC Coeur du Perche
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