Feu de la St Jean Saint-Germain-des-Grois samedi 27 juin 2026.

Saint-Germain-des-Grois

Feu de la St Jean

Esplanade de la mairie Saint-Germain-des-Grois Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Buffet sur réservation avant le 15 juin.

Et pour finir la soirée café autour du grand feu !

Organisé par le comité des fêtes. .

Esplanade de la mairie Saint-Germain-des-Grois 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 37 26

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English : Feu de la St Jean

L’événement Feu de la St Jean Saint-Germain-des-Grois a été mis à jour le 2026-06-12 par OT CdC Coeur du Perche