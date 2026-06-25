Feux d’artifice à Verne Rue des vergers Verne

Informations pratiques

Verne

Feux d’artifice à Verne

Rue des vergers Centre du village Verne Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Restauration et buvette

Concerts BA13 et MRV

Feux d’artifices

Repas Franc-comtois sur réservation .

Rue des vergers Centre du village Verne 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 42 87 20 Amicaledesvanottes@gmail.com

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English : Feux d’artifice à Verne

L’événement Feux d’artifice à Verne Verne a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS