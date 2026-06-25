AGENDA · Verne
Feux d’artifice à Verne Rue des vergers Verne
samedi 18 juillet 2026 · Rue des vergers · Verne
Informations pratiques
Verne
Feux d’artifice à Verne
Rue des vergers Centre du village Verne Doubs
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Restauration et buvette
Concerts BA13 et MRV
Feux d’artifices
Repas Franc-comtois sur réservation .
Rue des vergers Centre du village Verne 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 42 87 20 Amicaledesvanottes@gmail.com
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English : Feux d’artifice à Verne
L’événement Feux d’artifice à Verne Verne a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS