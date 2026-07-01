REPAS FRANC-COMTOIS ET FEUX D’ARTIFICES VERNE Verne
samedi 18 juillet 2026 · VERNE · Verne
Informations pratiques
Verne
REPAS FRANC-COMTOIS ET FEUX D’ARTIFICES
VERNE Rue des Vergers Verne Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-19 02:00:00
Date(s) :
2026-07-18
FEUX D’ARTIFICE A VERNE
Samedi 18 juillet | 20h | Commune de Verne
Rejoignez-nous pour une soirée festive et conviviale autour d’un repas typiquement franc-comtois !
Au programme
Repas de 20h à 22h
Buvette
Feux d’artifices à 22h30
Concert live avec BA13 & MRV .
VERNE Rue des Vergers Verne 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 73 82 64 amicaledesvanottes@gmail.com
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English : REPAS FRANC-COMTOIS ET FEUX D’ARTIFICES
L’événement REPAS FRANC-COMTOIS ET FEUX D’ARTIFICES Verne a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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