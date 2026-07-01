UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Verne

REPAS FRANC-COMTOIS ET FEUX D’ARTIFICES VERNE Verne

samedi 18 juillet 2026 · VERNE · Verne

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
VERNE
Adresse
Rue des Vergers
Ville
25110 Verne
Département
Doubs
Tarif

Verne

REPAS FRANC-COMTOIS ET FEUX D’ARTIFICES

VERNE Rue des Vergers Verne Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-19 02:00:00

Date(s) :
2026-07-18

FEUX D’ARTIFICE A VERNE

Samedi 18 juillet | 20h | Commune de Verne

Rejoignez-nous pour une soirée festive et conviviale autour d’un repas typiquement franc-comtois !

Au programme
Repas de 20h à 22h
Buvette
Feux d’artifices à 22h30
Concert live avec BA13 & MRV   .

VERNE Rue des Vergers Verne 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 73 82 64  amicaledesvanottes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : REPAS FRANC-COMTOIS ET FEUX D’ARTIFICES

L’événement REPAS FRANC-COMTOIS ET FEUX D’ARTIFICES Verne a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

À voir aussi à Verne (Doubs)