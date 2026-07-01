REPAS FRANC-COMTOIS ET FEUX D’ARTIFICES VERNE Verne

Informations pratiques

Verne

REPAS FRANC-COMTOIS ET FEUX D’ARTIFICES

VERNE Rue des Vergers Verne Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-19 02:00:00

Date(s) :

2026-07-18

FEUX D’ARTIFICE A VERNE

Samedi 18 juillet | 20h | Commune de Verne

Rejoignez-nous pour une soirée festive et conviviale autour d’un repas typiquement franc-comtois !

Au programme

Repas de 20h à 22h

Buvette

Feux d’artifices à 22h30

Concert live avec BA13 & MRV .

VERNE Rue des Vergers Verne 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 73 82 64 amicaledesvanottes@gmail.com

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English : REPAS FRANC-COMTOIS ET FEUX D’ARTIFICES

L’événement REPAS FRANC-COMTOIS ET FEUX D’ARTIFICES Verne a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS