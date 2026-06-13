Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Feux d’artifice de Rupt-Sur-Saône Route de Chantes Rupt-sur-Saône

Feux d’artifice de Rupt-Sur-Saône Route de Chantes Rupt-sur-Saône

Feux d’artifice de Rupt-Sur-Saône Route de Chantes Rupt-sur-Saône samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Route de Chantes

Adresse : Pont de Chantes

Ville : 70360 Rupt-sur-Saône

Département : Haute-Saône

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Rupt-sur-Saône

Feux d’artifice de Rupt-Sur-Saône

Route de Chantes Pont de Chantes Rupt-sur-Saône Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Feux d’artifice organisé par le Comité Animations Loisirs de Rupt-Sur-Saône, avec la participation des communes de Rupt-Sur-Saône, Chantes et Vy-Les-Rupt.
Bar et petite restauration à partir de 19h00   .

Route de Chantes Pont de Chantes Rupt-sur-Saône 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 25 24 96  cal.rupt70@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feux d’artifice de Rupt-Sur-Saône

L’événement Feux d’artifice de Rupt-Sur-Saône Rupt-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE