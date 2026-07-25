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AGENDA · Rupt-sur-Saône

Feux d’artifice de Rupt-Sur-Saône Route de Chantes Rupt-sur-Saône

samedi 1 août 2026 · Route de Chantes · Rupt-sur-Saône

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Lieu
Route de Chantes
Adresse
Pont de Chantes
Ville
70360 Rupt-sur-Saône
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Rupt-sur-Saône

Feux d’artifice de Rupt-Sur-Saône

Route de Chantes Pont de Chantes Rupt-sur-Saône Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

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Route de Chantes Pont de Chantes Rupt-sur-Saône 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 25 24 96  cal.rupt70@gmail.com

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English : Feux d’artifice de Rupt-Sur-Saône

L’événement Feux d’artifice de Rupt-Sur-Saône Rupt-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE