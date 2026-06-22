Feux d’artifice et feu de la St-Jean Fresse-sur-Moselle samedi 11 juillet 2026.

Fresse-sur-Moselle

Feux d’artifice et feu de la St-Jean

Place du Corps Franc Pommiès Fresse-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Feu de la St Jean avec spectacle pyrotechnique, démonstration de country, animation avec Dj. Restauration et buvette.Tout public

0 .

Place du Corps Franc Pommiès Fresse-sur-Moselle 88160 Vosges Grand Est +33 3 29 25 02 17

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English :

St. John’s Fire with a fireworks show, a country dance demonstration, and entertainment featuring a DJ. Food and drinks available.

L’événement Feux d’artifice et feu de la St-Jean Fresse-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-22 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES