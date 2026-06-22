Feux d’artifice et feu de la St-Jean Fresse-sur-Moselle
Feux d’artifice et feu de la St-Jean Fresse-sur-Moselle samedi 11 juillet 2026.
Fresse-sur-Moselle
Feux d’artifice et feu de la St-Jean
Place du Corps Franc Pommiès Fresse-sur-Moselle Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Feu de la St Jean avec spectacle pyrotechnique, démonstration de country, animation avec Dj. Restauration et buvette.Tout public
0 .
Place du Corps Franc Pommiès Fresse-sur-Moselle 88160 Vosges Grand Est +33 3 29 25 02 17
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English :
St. John’s Fire with a fireworks show, a country dance demonstration, and entertainment featuring a DJ. Food and drinks available.
L’événement Feux d’artifice et feu de la St-Jean Fresse-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-22 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
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