UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Payroux

Feux d’artifice Payroux

samedi 15 août 2026 · Payroux

Feux d’artifice Payroux

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Ville
86350 Payroux
Département
Vienne
Tarif

Payroux

Feux d’artifice

Payroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Feux d’artifice   .

Payroux 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine   contact@payroux.fr

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English : Feux d’artifice

L’événement Feux d’artifice Payroux a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou