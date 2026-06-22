Informations pratiques

Valoreille

Feux d’artifice Valoreille

Stade Valoreille Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Les membres de l’association LES MONTOREILLES sont heureux de vous informer de leur repas en extérieur sous chapiteau suivi d’un feu d’artifice. Repas sur réservation obligatoire. Buvette ouverte à tous. Feux vers 23h. Nous vous attendons nombreux. .

Stade Valoreille 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 26 90 04 contact@valoreille25190.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feux d’artifice Valoreille

L’événement Feux d’artifice Valoreille Valoreille a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER