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AGENDA · Valoreille

Feux d’artifice Valoreille Valoreille

samedi 18 juillet 2026 · Valoreille

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Stade
Ville
25190 Valoreille
Département
Doubs
Tarif

Valoreille

Feux d’artifice Valoreille

Stade Valoreille Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Les membres de l’association LES MONTOREILLES sont heureux de vous informer de leur repas en extérieur sous chapiteau suivi d’un feu d’artifice. Repas sur réservation obligatoire. Buvette ouverte à tous. Feux vers 23h. Nous vous attendons nombreux.   .

Stade Valoreille 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 26 90 04  contact@valoreille25190.fr

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English : Feux d’artifice Valoreille

L’événement Feux d’artifice Valoreille Valoreille a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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