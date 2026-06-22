Feux d’artifice Valoreille Valoreille
samedi 18 juillet 2026 · Valoreille
Informations pratiques
Valoreille
Feux d’artifice Valoreille
Stade Valoreille Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Les membres de l’association LES MONTOREILLES sont heureux de vous informer de leur repas en extérieur sous chapiteau suivi d’un feu d’artifice. Repas sur réservation obligatoire. Buvette ouverte à tous. Feux vers 23h. Nous vous attendons nombreux. .
Stade Valoreille 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 26 90 04 contact@valoreille25190.fr
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English : Feux d’artifice Valoreille
L’événement Feux d’artifice Valoreille Valoreille a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER