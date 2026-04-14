Feux d’artifices du 14 juillet Pouxeux
Feux d’artifices du 14 juillet Pouxeux mardi 14 juillet 2026.
Pouxeux
Feux d’artifices du 14 juillet
stade communal Pouxeux Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-14 20:00:00
fin : 2026-07-14 23:59:00
Date(s) :
2026-07-14
Feux d’artifices spectacle son et lumières à l’occasion du traditionnel feu d’artifice du 14/07.
Nombreuses animations, buvette et restauration sur place. entrée gratuite.
Tirage des feux programmé vers 22h45/23h au plus tard. Entrée libre.Tout public
0 .
stade communal Pouxeux 88550 Vosges Grand Est +33 3 29 36 91 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fireworks Sound and light show for the traditional 14/07 fireworks display.
Plenty of entertainment, refreshments and food on site. Free admission.
Fireworks scheduled for 10:45 pm 11 pm at the latest. Free admission.
L’événement Feux d’artifices du 14 juillet Pouxeux a été mis à jour le 2026-04-14 par OT EPINAL ET SA REGION
À voir aussi à Pouxeux (Vosges)
- Grand marche nocturne Pouxeux 28 août 2026