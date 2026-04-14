Pouxeux

Feux d’artifices du 14 juillet

stade communal Pouxeux Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 20:00:00

fin : 2026-07-14 23:59:00

Date(s) :

2026-07-14

Feux d’artifices spectacle son et lumières à l’occasion du traditionnel feu d’artifice du 14/07.

Nombreuses animations, buvette et restauration sur place. entrée gratuite.

Tirage des feux programmé vers 22h45/23h au plus tard. Entrée libre.Tout public

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stade communal Pouxeux 88550 Vosges Grand Est +33 3 29 36 91 10

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English :

Fireworks Sound and light show for the traditional 14/07 fireworks display.

Plenty of entertainment, refreshments and food on site. Free admission.

Fireworks scheduled for 10:45 pm 11 pm at the latest. Free admission.

L’événement Feux d’artifices du 14 juillet Pouxeux a été mis à jour le 2026-04-14 par OT EPINAL ET SA REGION