Feux d’artifices et repas bleu-blanc-rouge Terrain de rugby Cadillac-sur-Garonne
Feux d’artifices et repas bleu-blanc-rouge Terrain de rugby Cadillac-sur-Garonne lundi 13 juillet 2026.
Cadillac-sur-Garonne
Feux d’artifices et repas bleu-blanc-rouge
Terrain de rugby Allée de Lattre de Tassigny Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Repas sorti du panier suivi d’un feu d’artifice Dressing code Bleu-Blanc-Rouge . .
Terrain de rugby Allée de Lattre de Tassigny Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 02 10 accueil@cadillacsurgaronne.fr
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English : Feux d’artifices et repas bleu-blanc-rouge
L’événement Feux d’artifices et repas bleu-blanc-rouge Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-22 par La Gironde du Sud
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