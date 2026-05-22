Feux d’artifices et repas bleu-blanc-rouge Terrain de rugby Cadillac-sur-Garonne

Cadillac-sur-Garonne

Feux d’artifices et repas bleu-blanc-rouge

Terrain de rugby Allée de Lattre de Tassigny Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Repas sorti du panier suivi d’un feu d’artifice Dressing code Bleu-Blanc-Rouge . .

Terrain de rugby Allée de Lattre de Tassigny Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 02 10 accueil@cadillacsurgaronne.fr

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English : Feux d’artifices et repas bleu-blanc-rouge

L’événement Feux d’artifices et repas bleu-blanc-rouge Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-22 par La Gironde du Sud