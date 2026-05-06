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Promenade contée Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne

Promenade contée Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne

Promenade contée Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne mercredi 5 août 2026.

Lieu : Place de la Libération

Adresse : Château ducal de Cadillac

Ville : 33410 Cadillac-sur-Garonne

Département : Gironde

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 9 9 Tarif de base plein tarif

Cadillac-sur-Garonne

Promenade contée

Place de la Libération Château ducal de Cadillac Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 11:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

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De 3 à 6 ans accompagné d’un adulte.
Durée: 1h   .

Place de la Libération Château ducal de Cadillac Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 69 58 

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English : Promenade contée

L’événement Promenade contée Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-06 par La Gironde du Sud

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