Promenade contée Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne
Promenade contée Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne mercredi 5 août 2026.
Cadillac-sur-Garonne
Promenade contée
Place de la Libération Château ducal de Cadillac Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 11:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
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De 3 à 6 ans accompagné d’un adulte.
Durée: 1h .
Place de la Libération Château ducal de Cadillac Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 69 58
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English : Promenade contée
L’événement Promenade contée Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-06 par La Gironde du Sud
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