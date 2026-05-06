Promenade contée Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne

Cadillac-sur-Garonne

Promenade contée

Place de la Libération Château ducal de Cadillac Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 11:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Lovés dans de grands coussins, découvrez une sélection d’albums jeunesse sur les châteaux pour une première approche du monument !

De 3 à 6 ans accompagné d’un adulte.

Durée: 1h .

Place de la Libération Château ducal de Cadillac Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 69 58

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English : Promenade contée

L’événement Promenade contée Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-06 par La Gironde du Sud